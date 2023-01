Ob 14.19 se je na Hočkem Pohorju, občina Hoče-Slivnica podrlo drevo na kombinirano vozilo, ki je bilo parkirano na parkirišču. Gasilci JZ GB Maribor in PGD Hoče so s pomočjo avtodvigala drevo dvignili z vozila in ga razžagali. Ob 17.17 se je na Hočkem Pohorju, občina Hoče-Slivnica, podrlo drevo na cestišče. Gasilci JZ GB Maribor in PGD Hoče so drevo razžagali in odstranili, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.