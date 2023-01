FOTO: Avtomobil zbil deklico Lokalec.si Danes okoli 18.30 so na parkirišču med Citycentrom Celje in Planetom Tuš mimoidoči opazili policijske trakove. Prišlo naj bi do prometne nesreče, v kateri je bila udeležena deklica. Po prvih informacijah naj bi deklico zbil avtomobil. Več informacij zaenkrat ni znanih. Obrnili smo se na PU Celje, njihove odgovore objavimo, ko jih prejmemo.

