Od partije do Nata – Novi češki predsednik, upokojeni general Petr Pavl, na očitke o partijski preteklosti odgovarja, “da ni imel dovolj informacij in izkušenj, da bi ocenil zločinsko naravo komunističnega režima” topnews.si Zmagovalec predsedniških volitev na Češkem, upokojeni general Petr Pavel je prozahodno usmerjen in ima podporo češke desnosredinske vlade. Podpira tudi vojaško pomoč Ukrajini, Čehom pa je pred volitvami obljubil, da bo v državi vzpostavil red. Pavel se je rodil 1. novembra 1961 v kraju Plana na severovzhodu tedanje Češkoslovaške blizu meje z Nemčijo. Obiskoval je […]...

