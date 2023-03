Ob 17.43 sta na Dornavski cesti na Ptuju trčila osebno vozilo in avtodom. Gasilci PGD Ptuj so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja in plin na avtodomu, pomagali pri oskrbi treh poškodovanih udeležencev ter nevtralizirali razlite motorne tekočine. Za poškodovane so poskrbeli reševalci NMP Ptuj, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.