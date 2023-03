Pank pod komunizmom: kontrakulturo in njeno represijo v novem filmu raziskuje Andrej Košak RTV Slovenija V Ljubljani je danes padla prva klapa celovečernega dokumentarnega filma režiserja in scenarista Andreja Košaka, so sporočili iz produkcijske hiše Blade. Slovensko-srbsko-bolgarska koprodukcija bo osvetlila dogajanje s konca 70. in začetka 80. let.