Slovenija pod povprečjem, a s precej višjimi stroški dela kot srednja in vzhodna Evropa RTV Slovenija Povprečni stroški dela na uro v gospodarstvu so se v območju z evrom lani glede na leto 2021 zvišali za 4,7 odstotka, na 34,3 evra, v celotnem EU-ju pa za pet odstotkov, na 30,50 evra. V Sloveniji so prav tako porasli za pet odstotkov, na 23,10 evra.

Sorodno