V Rusiji so zaradi suma vohunjenja pridržali novinarja ameriškega časopisa Wall Street Journal Evana Gershkovicha, so danes ob sklicevanju na varnostno službo FSB poročali ruski državni mediji. Ameriški državljan je osumljen vohunjenja za vlado v Washingtonu in okrožno sodišče v Moskvi je zanj odredilo dvomesečni pripor. Zagrožena kazen za vohunjenje je 20 let zapora Ruska varnostna služba FSB je ...