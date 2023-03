Vlada: Pri svojem delu smo uspešni in uresničujemo zastavljene cilje SiOL.net Vlada je na današnji seji sprejela več predlogov novel zakonov in potrdila projekt za zagotovitev pitne vode za slovensko Istro in kraško zaledje. Sprejela je tudi odgovor na interpelacijo o delu in odgovornosti vlade, v katerem vse v interpelaciji navedene očitke v celoti zavrača kot neutemeljene.

Sorodno





Omenjeni Evropska unija Najbolj brano Osebe dneva Domen Prevc

Timi Zajc

Anže Lanišek

Robert Golob

Ilka Štuhec