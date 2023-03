V zadnjih letih se je v različnih panogah, od zabavne industrije do oglaševanja in izobraževanja, povečalo povpraševanje po visoko kakovostnih vizualnih vsebinah. Posledično je hitro napredovala tudi tehnologija za zajemanje in prikazovanje teh vsebin. Eden najnovejših dosežkov na tem področju je razvoj ločljivosti Ultra HD 8K, ki zagotavlja neprimerljivo raven podrobnosti in jasnosti slik in vide ...