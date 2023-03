Vse bolj resna opozorila o nevarnostih umetne inteligence Družina

Brez računalnikov, interneta in pametnih naprav si ne predstavljamo več sodobnega življenja. A razvoj umetne inteligence (UI) je v zadnjem času dobil takšen pospešek, da so se za njegovo upočasnitev zavzeli celo ustvarjalci sami. Med njimi sta prvi mož Tesle Elon Musk in soustanovitelj Appla Steve Wozniak. Za komentar smo prosili filozofa Jonasa Miklavčiča, ki na Teološki fakulteti raziskuje etičn...

Sorodno





















Omenjeni Apple

Elon Musk

Internet Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Tilen Božič

Klemen Boštjančič

Luka Dončić