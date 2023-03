Olimpija poravnala dolg do Sava Miloševića Dnevnik Ljubljanska Olimpija, ki zanesljivo vodi v slovenskem nogometnem državnem prvenstvu, je odpravila dolg do nekdanjega trenerja Sava Miloševića. Milošević je trener Olimpije, takrat je to še vodil Milan Mandarić, postal poleti 2021, a se je moral...

Sorodno