Turčija kot zadnja potrdila vstop Finske v Nato: “Hvala za zaupanje in podporo” N1 Finska se zahvaljuje članicam Nata za podporo države pri vstopu v zvezo Nato. "Kot zavezniki bomo dajali in prejemali varnost. Branili bomo drug drugega. Finska zdaj in v prihodnosti stoji ob strani Švedski ter podpira njeno prošnjo," se je na Twitterju odzvala finska premierka.

