Zmagovalci 16. medijskega raziskovalnega projekta Zlata nit časopisne hiše Dnevnik in s tem najboljši zaposlovalci 2022 so Adria Dom iz Kanižarice pri Črnomlju v kategoriji velikih podjetij, Dewesoft v kategoriji srednje velikih podjetij in BioSistemika v kategoriji malih podjetij. Priznanje zlata praksa je zaradi posluha do mladih talentov prejel Jasna Chalet Resort. preberite več » ...