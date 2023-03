Velikonočna tradicija je tesno povezana z ustvarjanjem, kot sta barvanje pirhov in izdelovanje okraskov, to pa je tudi lepa priložnost za druženje z najbližjimi. V mariborskem Europarku bo to soboto, 1. aprila, otroška kreativna velikonočna delavnica, na kateri bodo mladi ustvarjalci izdelovali čudovite velikonočne košarice – zajčke. Med drugim bodo otroci zajčku pomagali poiskati čokoladna jajčka ...