Eva Boto sporočila žalostno novičko TOčnoTO.si Eva Boto je slovenska pevka, ki s svojim glasom res očara, a se zadnje dni srečuje z zdravstvenimi težavami. Kot smo že pisali je pred dnevi opravila operacijo modrostnih zob, ker ni ravno počivala, se je situacija poslabšala. V času, ko bi morala bolj kot ne okrevati, je speljala dva koncerta in nastopila v Planici. […] Eva Boto sporočila žalostno novičko was first posted on 31 marca, 2023 at 11:0...

Sorodno