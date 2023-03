Mesec dni po tragični železniški nesreči, v kateri je umrlo 57 ljudi, so priprli še prometnega inšpektorja železnic. Obtožen je kaznivega dejanja "oviranja prometne varnosti", zaradi česar so umrli številni ljudje, in "uboja iz malomarnosti". Gre za drugega uslužbenca, ki je bil priprt v povezavi z nesrečo.