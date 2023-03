Piše: Tanja Brkić (nova24tv.si) Velika porota na Manhattnu je odločila, da obtoži nekdanjega predsednika ZDA in republikanskega favorita za prihajajoče volitve 2024, Donalda Trumpa. To je storila na poziv okrožnega tožilca Alvina Bragga, ki je bil doslej znan po tem, da je naredil mesto veliko bolj nevarno, ker ni hotel uveljavljati zakonov proti zločinom, kot so ropi in posilstva. In ravno slednj ...