Sindikalne centrale pozivajo vlado, naj iz zakonodajnega postopka umakne predlog novele zakona o zavodih. Trdijo namreč, da želi vlada s sprejetjem novele obiti in oslabiti svete zavodov in zmanjšati njihov vpliv pri razreševanju direktorjev zavodov. "Gre za grobo uzurpacijo zavodov s strani politike," so prepričani.