Okoli sveta z mednarodno razstavo pisanic v ALEJI SiOL.net Vas zanima, kakšne so pisanice iz Anglije, Ukrajine, Češke, Poljske, Grčije, Slovenije in številnih drugih držav? V najboljšem nakupovalnem središču na svetu ALEJA si boste lahko od te nedelje, 2. aprila, do torka, 11. aprila, ogledali mednarodno razstavo pisanic s celega sveta.

Sorodno