Po družbenih omrežjih in v medijih je zaokrožil dopis, da bodo v podjetju TKK začeli izvajati obvezne tečaje srbohrvaščine. Da gre za lažni dopis, so v podjetju potrdili že včeraj, danes pa so povedali, da je šlo za »prvoaprilska šala dveh zaposlenih, ki dejanje obžalujeta«.