FOTO: Na štajerski avtocesti 20-kilometrski zastoj tovornih vozil Maribor24.si Na avtocestah proti mejnim prehodom z Avstrijo so nastali daljši zastoji tovornih vozil. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke je dolg devet kilometrov, na mariborski vzhodni obvoznici in štajerski avtocesti pa 20 kilometrov, poroča prometnoinformacijski center. Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan tudi na mestnih obvoznicah. Na mariborski vzhodni obvoznici in štajerski avtoc ...

Sorodno

























Omenjeni Avstrija

Maribor Najbolj brano Osebe dneva Borut Pahor

Eva Irgl

Mitja Čander

Romana Jordan Cizej

Igor Hustič