Skupina Triglav letos povečala prihodke, a krepko znižala čisti dobiček SiOL.net Skupina Triglav je v prvem četrtletju prihodke povečala za 12 odstotkov na 350,4 milijona evrov, čisti dobiček pa se ji je v primerjavi z enakim obdobjem lani krepko znižal, in sicer za 39 odstotkov, dosegli so 16,1 milijona evrov. Upad je posledica zahtevnejših razmer poslovanja z učinki inflacije in tudi prehoda na nove računovodske standarde.

