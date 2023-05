Evropski opazovalci: Pred drugim krogom v Turčiji je imel Erdogan nepošteno prednost RTV Slovenija Drugi krog predsedniških volitev v Turčiji so zaznamovale medijska pristranskost in omejitve svobode izražanja, ki so vodile v neenake pogoje za oba tekmeca, ocenjujejo evropski opazovalci.

