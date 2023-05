NSi bi dostopnost do zdravstvenih storitev reševala tudi z zasebniki N1 Poslanci Nove Slovenije so s prvopodpisanim Janezom Ciglerjem Kraljem v petek v parlamentarno proceduro vložili novelo zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Z vloženo novelo si želijo postaviti paciente na prvo mesto, saj ti po njihovem mnenju čakajo na zdravstvene storitve predolgo, slovenski zdravstveni sistem pa ne uporablja vseh zmogljivosti, ki jih ima na voljo. V Novi S ...

