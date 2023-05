Umrl je avstrijski igralec Peter Simonischek 24ur.com Umrl je avstrijski igralec Peter Simonischek, eden od ljubljencev občinstva v kinu, na gledaliških odrih in na televiziji. Star je bil 76 let. Bil je redni član dunajskega Burgtheatra, večkrat je nastopil tudi na salzburškem poletnem festivalu, kjer je v letih od 2002 do 2009 nastopal v vlogi Slehernika.

