Kdo na čelo Policije? 24ur.com Ministrstvo za notranje zadeve je objavilo javni razpis za generalnega direktorja Policije. Kandidat mora imeti najmanj 15 let delovnih izkušenj v Policiji in najmanj osem let izkušenj na vodstvenih delovnih mestih v javnem sektorju. Rok za prijavo poteče 7. junija.

