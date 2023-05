Klakočar Zupančič v Armeniji: Odnosi so dobri in prijateljski SiOL.net Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič se je danes v Armeniji srečala z najvišjimi političnimi predstavniki te zakavkaške republike. V pogovorih je bila podana ocena, da so odnosi med državama dobri, armenski sogovorniki pa so izrazili podporo slovenski kandidaturi za nestalno članico Varnostnega sveta ZN.

