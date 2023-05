Letos v izboru za naj planinsko kočo 29 visokogorskih koč in 123 koč na nižje ležečih območjih RTV Slovenija Obiskovalci slovenskih planinskih koč bodo lahko letos v akciji Naj planinska koča glasovali za 152 sodelujočih koč, od tega 29 visokogorskih in 123 na nižje ležečih predelih, so sporočili organizatorji, ki poteka do 5. septembra.

