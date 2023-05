Inšpektorji zeleni mafiji ne morejo do živega Dnevnik Prodaja sadja in zelenjave na obcestnih stojnicah cveti tudi letos, o uzakonitvi njene prepovedi, ki so jo leta 2021 nameravali vnesti v novelo zakona o kmetijstvu, pa še vedno ni ne duha ne sluha. Kljub napovedi, da bo to prepoved vseboval zakon o...

Sorodno

















Najbolj brano Osebe dneva Zoran Janković

Borut Pahor

Peter Jančič

Jože P. Damijan

Pavel Rupar