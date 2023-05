NIJZ obeležil sto let javnega zdravja SiOL.net Na Brdu pri Kranju poteka slovesnost ob 100-letnici delovanja NIJZ, na kateri so predstavili najpomembnejše mejnike in dosežke na področju javnega zdravja v Sloveniji. Častna pokroviteljica obletnice, predsednica republike Nataša Pirc Musar se je ob tem zaposlenim na inštitutu zahvalila za njihov prispevek k boljšemu javnemu zdravju.

