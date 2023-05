Olimpijo okrepil branilec iz slovaškega podprvaka RTV Slovenija Nogometaši Olimpije so v svoje vrste dobili prvega novinca pred novo sezono. Novi član državnih in pokalnih prvakov je postal 24-letni osrednji branilec Ahmet Muhamedbegović iz Avstrije, po rodu iz Bosne in Hercegovine.

