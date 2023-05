Prodajal jo je,tepel in poniževal Dnevnik Koprski kriminalisti so prejšnji teden ovadili in pred preiskovalnega sodnika pripeljali 24-letnega državljana Kosova, ki se je ne le nasilno znašal nad 22-letno ukrajinsko partnerico, pač pa jo je tudi silil v prostitucijo. Ugotovili so, da je...

Sorodno