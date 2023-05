Vlada in sindikati v ločena pogajanja po štirih plačnih stebrih 24ur.com Predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja bodo nadaljevali pogajanja o zdravstvenem plačnem stebru, obenem pa se bodo začela pogajanja še za tri plačne stebre, kot so predvideni v okviru razmisleka o reformi plačnega sistema v javnem sektorju. Predvidoma naj bi po področjih razdelali vladni predlog o odpravi plačnih nesorazmerij.

