Včeraj ob 18.02 sta v Trdinovi ulici v Novem mestu trčila osebno vozilo in otrok s kolesom. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka, pregledali vozilo in območje nesreče. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovanega otroka oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. preberite več » ...