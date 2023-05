V Sloveniji zaradi kajenja na dan umre več kot 8 ljudi Radio Ognjišče Današnji svetovni dan brez tobaka pod geslom Za Slovenijo brez tobaka in nikotina 2040 zaznamuje zaostrovanje zakonodaje, ki prepoveduje arome in aromatične snovi v ogrevanih tobačnih izdelkih. NIJZ opozarja da elektronske cigarete, ki so napačno zaznane kot manj škodljive od klasičnih cigaret, uporablja vse več otrok in mladostnikov.



