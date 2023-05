Včeraj, 30. maja 2023, je zagorelo v nekdanjem poslopju Metron inštituta Andreja Pečjaka. Zgorel je gospodarski objekt na Češnjici pri Kropi nad Podnartom, kjer je imel podjetnik dejansko prve poslovne prostore. Andrej Pečjak ima proizvodnjo polnilnih kablov in polnilnic za električna vozila, v poslopju, kjer je zagorelo, nimajo več proizvodnje, saj so to preselili pred enim letom v novo poslopje ...