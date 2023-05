Analiza: Naslanjanje samo na OVE bo stroškovno ceno elektrike zvišalo za 70 EUR/MWh Energetika.NET Potrebe slovenskih odjemalcev po električni energiji se bodo do leta 2050 podvojile, kar kliče po spremembi nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN), kjer sta industrija in gospodarstvo skoraj v celoti izpuščena, je na včerajšnji seji upravnega odbora Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) poudaril predsednik GZS Tibor Šimonka. Jože P. Damijan je sicer na omenjeni seji predstavil študij...

