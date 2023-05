Najučinkovitejša preventiva pred izpostavljenostjo okužbam s HPV Študent Ali veste, da okužba s HPV povzroča številna rakava obolenja? Našteli bomo le nekaj njih: rak materničnega vratu,nožnice, zunanjega spolovila, zadnjika, penisa, žrela in ustne votline, potem pa so tu še izjemno neprijetne genitalne bradavice ter respiratorna papilomatoza grla. Smo dobili vašo pozornost? Verjamemo, da smo. Vendar, če nadaljujemo, so pri ženskah še veliko večja […] Prispevek Najučin ...

