Olimpijsko baklo bo nosilo 10.000 ljudi RTV Slovenija Olimpijski ogenj, ki bo od maja do julija 2024 prečkal približno šestdeset francoskih departmajev, bo nosilo 10. 000 nosilcev bakle. Za kapetana so izbrali plavalca Laure in Florenta Manaudouja ter atleta Dimitrija Pavadeja in paratriatlonko Mono Francis.

