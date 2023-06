Vlom v lovski dom Tišina Nova24TV Včeraj so pomurski policisti obravnavali tri prometne nesreče z materialno škodo, osem kaznivih dejanj, tri kršitve javnega reda in miru, dve poškodbi vozila na parkirnem prostoru ter dve povoženji divjadi. Na področju kriminalitete so obravnavali vlom v Lovski dom Tišina, poškodovanje tuje stvari, tatvino jagnjeta, tatvino kablov, tatvino ponjave za pokrivanje vozila, tatvino mobilnega aparata, z ...

Omenjeni Murska Sobota Najbolj brano Osebe dneva Pavel Rupar

Tanja Fajon

Zoran Janković

Stane Baluh

Borut Pahor