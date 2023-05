Sudanska vojska prekinila pogovore o premirju Dnevnik Sudanska vojska je danes prekinila sodelovanje na pogovorih o prekinitvi ognja z rivalskimi paravojaškimi Silami za hitro podporo (RSF), ki so potekali ob posredovanju ZDA in Savdske Arabije, in nasprotno stran obtožila, da ne spoštuje svojih zavez....

