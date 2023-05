Na območju Dupleka je včeraj, 30. maja 2023, ob 12.25 zagorela garaža stanovanjskega objekta. O požaru smo včeraj poročali, danes pa je že znanih več podrobnosti. V požaru je bilo namreč uničenih več baterij za vozila, akumulatorjev, razni polnilci in drugi predmeti, različne naprave in orodja. Skupna materialna škoda znaša po nestrokovni oceni 300.000 evrov, so sporočili s PU Maribor. Požar so s ...