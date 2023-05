Koalicija zapustila pomembno sejo Demokracija Piše: Moja Dolenjska Na včerajšnji seji parlamentarne Komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti, ki jo vodi poslanka Eva Irgl, so obravnavali Pobudo za izdajo izpiskov iz matičnega registra o smrti za žrtve komunističnega nasilja ob narodnem dnevu spomina, 17. maja 2023. Pobudo so obravnavali na predlog Poslanske skupine SDS, ki predlaga, da se razišče in pojasni usodo izginulih 14 ...

Sorodno