Rogaška Slatina, 30. junij 2023 – na novinarski konferenci je uradno odprl vrata 2. mednarodni festival športnega filma, ki poteka pod sloganom »Culture Through Sport«. Festival bo med 14. in 17. junijem v Kulturnem centru RS in na prostem v svojem repertoarju predvajal 30 igranih in dokumentarnih filmov na temo športa in olimpizma in bo za vse obiskovalce brezplačen. Program ne bo le filmsko obar ...