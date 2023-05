Državni svetniki so z vetom zavrnili zakona o izvrševanju proračunov za leti 2023 in 2024. Razlog za to je nestrinjanje z odločitvijo poslancev, da znižajo proračunsko rezervo. Svetniki predlagajo dvig rezerve pri ukrepih za blaženje posledic draginje v gospodarstvu in sicer z dvigom postavk pomoč gospodarstvu, čakanje na delo in skrajšan delovni čas. Odločanje o noveli se tako znova vrača v drža ...