Na oglas Instituta Jožef Stefan (IJS), v katerem iščejo moške za fiziološke raziskave in 60-dnevno ležanje v postelji, je prispelo že preko 200 prijav. Število je podobno kot v preteklih raziskavah, le da so tokrat prispele v le treh dneh. Zbirali jih bodo do sredine junija, čeprav jih je po besedah Igorja Mekjavića z IJS že sedaj dovolj. Oglas nepričakovano prišel v javnost Kot je za STA pojasnil ...