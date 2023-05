Vlada razrešila dolgoletnega direktorja urada za narodnosti Baluha 24ur.com Vlada je razrešila dolgoletnega direktorja urada vlade za narodnosti Stanka Baluha in kot v. d. na njegovo mesto imenovala Janeza Doltarja. Prav tako je vlada potrdila predlog sprememb zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja.

