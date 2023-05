Tožilstvo za nekdanjo vpisničarko SDT zaradi razkrivanja tajnih podatkov Kavaškemu klanu predlaga štiri leta in pol zapora Politikis Za nekdanjo vpisničarko na Specializiranem državnem tožilstvu (SDT), ki ji očita razkrivanje tajnih podatkov, tudi Kavaškemu klanu, tožilec Luka Moljk predlaga enotno kazen štirih let in šest mesecev zapora. Obramba medtem predlaga oprostilno sodbo v večini točk obtožnice, v eni pa zavrnilno. Razglasitev sodbe bo prihodnji teden. Na ljubljanskem okrožnem sodišču se je z zaključnimi […]

