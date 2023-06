Sevilla po enajstmetrovkah postala prvakinja Lige Evropa Dnevnik Nogometaši Seville ostajajo kralji evropske lige. Letos so jo osvojili še sedmič in so daleč najuspešnejši v tem tekmovanju, v finalu v Budimpešti so tokrat po enajstmetrovkah premagali Romo. Po rednem delu se je tekma končala z izidom 1:1, nato pa...

