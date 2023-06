Po nogometni tekmi navijači hišnika brcali do nezavesti, obležal v mlaki krvi Lokalec.si Policija preiskuje kaznivo dejanje nasilništva po tekmi v Novi Gorici, poroča Delo. V Novi Gorici se je v nedeljo odvila tekma med nogometaši NK Aluminija iz Kidričevega in nogometaši ND Gorica. Aluminij se je po letu dni igranja v drugi ligi vrnil v prvo slovensko ligo, Gorica pa se poslavlja od prvoligaški zelenic. Neuspeh pa je očitno, po navedbah Dela, razbesnel člane novogoriške navijaške sk ...

